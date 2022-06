Nach zwei Jahren Pause konnte wieder das Kronenfest im Weihersbach von Herzogenaurach gefeiert werden. Ausgerichtet wird das Fest von den Siebenbürger Sachsen in Herzogenaurach .

Wie deren Vorsitzender Gerhard Berner in seiner Begrüßung erläuterte, geht das Brauchtum auf das letzte große Fest an Johanni (24. Juni) oder Peter und Paul (29. Juni) zurück, das vor der anstrengenden Erntezeit gefeiert wurde. Bereits 1730 wurde es erstmals erwähnt. Das Motto in diesem Jahr lautete „Wurzeln suchen, Wege finden“.

Andacht auf dem Festplatz

Das Fest begann mit einer kirchlichen Andacht auf dem Festplatz um 12 Uhr. Ab 14 Uhr war der Aufmarsch der Trachtenpaare angesagt. Mitwirkende waren gemeinsam mit der Siebenbürgischen Volkstanzgruppe Herzogenaurach die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Nürnberg sowie die Siebenbürgische Kinder- und Jugendtanzgruppe Herzogenaurach . Als Gäste waren die Banater Trachtengruppe Nürnberg, die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg und Mitglieder der Schlesischen Spinnstube Herzogenaurach um Christiane Webert dabei. Für den richtigen Ton sorgte die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg.

Nach der Begrüßung durch Gerhard Berner und den Grußworten erklomm Altknecht Marc Pall den Kronenbaum, um in der Krone seine Rede an die Anwesenden zu richten. Er wurde auch in diesem Jahr mit einem Seil beim Aufstieg gesichert.

Für die Kinder waren die Süßigkeiten, die er für sie herunterregnen ließ, vermutlich das wichtigste Ereignis des Tages. Nach dem Abstieg konnte er mit seiner Altmaid Lisa Finke einen Ehrenwalzer tanzen, genauso wie Jungknecht Jonas Mehl und Jungmaid Katja Roth-Nuzzo.

Eichenbuschen und Blumensträuße

Der Baum war schon am Tag zuvor aufgestellt worden, genauso wie die Kinderkrone. Über ein Metallgestell werden Eichenbuschen befestigt und Blumensträuße eingebunden. Für das Binden der beiden Kronen zeichnete die „Nachbarschaft Herzogenaurach “ verantwortlich. Derartige Gemeinschaftshilfen gab es schon in Siebenbürgen, sie sorgten für ein gutes Zusammenleben auch in Notsituationen.

Bereits beim letzten Mal wurde ein neuer Baum aufgestellt, der etwas kürzer ist als das vorangehende Stück. Grund dafür war, dass das vorangehende Exemplar schadhaft geworden war.

Abgerundet wurde das Fest mit Tanzdarbietungen auf dem Podium im Weihersbach. Danach konnten die Anwesenden ihre Tanzkünste ausprobieren.