Gutes Wetter vorausgesetzt, haben Naturliebhaber am Freitag die Möglichkeit, an einer Fledermausnacht in Burghaslach teilzunehmen. Dazu laden die Naturschutzverbände Bund Naturschutz und Landesbund für Vogelschutz per Pressemitteilung ein. Treffpunkt ist um 20 Uhr an der Kneippanlage an der Haslach am westlichen Ortsende von Burghaslach . Dort gibt es auch Parkmöglichkeiten für Anreisende. Einheimische werden gebeten, möglichst zu Fuß zu kommen.

Dann informieren die Fledermausberaterinnen Jana und Lenka Stepanek über heimische Fledermäuse und deren Schutz. Kinder können an einem Fledermausspiel teilnehmen. In der Dämmerung werden nach einem kurzen Fußmarsch am Stausee entlang Fledermäuse bei ihrer Jagd nach Insekten zu beobachten sein.

Die Veranstaltung ist für Erwachsene sowie Kinder ab Schulalter geeignet und dauert etwa eineinhalb Stunden. Weitere Informationen gibt es unter 09162/928748. Eine Anmeldung ist nicht unbedingt erforderlich. Bei Regenwetter fällt die „Batnight“ ins Wasser, da die Fledermäuse dann in ihren Quartieren bleiben.