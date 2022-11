Das Stadtmuseum zeigt als neue Ausstellung „Intervention und Spurensuche“ der Regine von Chossy. Nächste Woche beginnt bereits das abwechslungsreiche Begleitprogramm mit einer besonderen Führung.

Regine von Chossy und Kurator Martin Ratzinger führen am Donnerstag, 24. November, um 18.30 Uhr durch die aktuelle Ausstellung „Intervention und Spurensuche“ im Erlanger Stadtmuseum . Sie geben exklusive Einblicke in die Arbeit der Künstlerin und in das Entstehen der Ausstellung . Auch werden Chossys Werke, die aus teils kuriosen Materialien wie Kaffeesatz oder Zahnprothesen entstanden sind, näher vorgestellt. Im Anschluss lädt Regine von Chossy zu einer „Haarsprechstunde“ ein und präsentiert umfangreiche Haarspenden für ihr Haarmuseum.

Die in München lebende Künstlerin Regine von Chossy verbindet in ihrer Intervention und Spurensuche eigene Zeichnungen und Plastiken mit den historischen Räumen des Erlanger Stadtmuseums und ausgewählten Sammlungsstücken. Die seltsam anmutenden Figuren, die sie in den Ausstellungsräumen platziert, nennt sie „Dunkle Seelen“, „Quarks“, „Durchbeißer“ oder „Rüssler“. Aktzeichnungen kombiniert sie mit Lederhandschuhen, dem durch jahrzehntelanges Streicheln von Haaren weitgehend befreiten Erlanger Wolf stellt sie „Liebesbriefe aus haarigen Zeiten“ anbei, das Lurchi-Karussell und den stillgelegten Bandgenerator umgibt sie mit ihren „Vibrationszeichnungen“.

Der Körperbezug ist ein wichtiges Charakteristikum von Chossys zeichnerischem Werk: Körpergröße und Armlänge bestimmen die Papierformate, Gemütslage und Konstitution die Strichstärke. Die Betrachtenden sollen die entstehungsbedingten Schwingungen ihrer „Vibrationszeichnungen“ im besten Fall spüren können. Die Ausstellung macht dies – mit technischer Unterstützung – möglich.

Wie die Sammlungen des Museums ist auch das Materialrepertoire der ausgebildeten Bildhauerin vielfältig – und teilweise kurios, wenn etwa Kaffeesatz, Metallspäne oder Teile von Zahnprothesen zum Einsatz kommen. „Upcycling-Kunst“ im besten Sinne! Ganz besonders haben es ihr Haare angetan, die für sie „Materie gewordene Wachstumsenergie“ sind. Das bereits 1977 begründete „Haarmuseum“, das ebenfalls zu sehen sein wird, ist eine beachtliche Sammlung menschlicher Haare in allen Formen, Längen und Farben. red