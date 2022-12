Ein Stück über das Wunder der Sprache von Karoline Felsmann spielt das „Junge Theater “ Erlangen im „ Theater in der Garage“. Es steht unter dem Titel „Immerfort in einem Wort “. Auf dem „Alpha-Beet“ wachsen 26 Buchstaben-Pflanzen. Doch eines Tages stellt der Gärtner fest, dass das „O“ fehlt. Um es wiederzufinden, macht er sich auf eine Reise, auf der er nicht nur fantastische Gestalten trifft, sondern auch unglaubliche sprachliche Entdeckungen macht. Die Regie hat Franziska-Theresa Schütz. Es spielen Ralph Jung und Alissa Snagowski (Bild). Vorstellungen gibt es noch am Montag und Dienstag, 19. und 20. Dezember, jeweils 10.30 Uhr. Das Stück ist auch für Kinder ab vier Jahren geeignet. Foto: Alexandra Lill