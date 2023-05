Der ABC-Dienst im Landkreis Erlangen-Höchstadt, der heute ausschließlich von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften abgedeckt wird, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Als ABC-Schutz bezeichnet man den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren.

Zu einer festlichen Jubiläumsfeier im Landratsamt begrüßte Landrat Alexander Tritthart zahlreiche Gäste. Neben den Mitgliedern des ABC-Dienstes waren Gründungsmitglieder aus verschiedenen Organisationen, Unterstützer, Vertreter der Bundeswehr und des Kreisverbindungskommandos, des Technischen Hilfswerks , des Rettungsdienstes, der Polizei und Verantwortliche aus weiteren beteiligten Wehren anwesend.

25 Jahre ABC-Dienst im Landkreis Erlangen-Höchstadt, darauf ist der Landrat stolz: „Das bedeutet nicht nur alltägliche Einsatzbereitschaft, sondern auch und gerade dann, wenn es durch besondere Gefahren kritisch wird, gibt es Spezialkräfte, die zur Stelle sind“, sagte Tritthart.

Stellvertretender Kreisbrandrat und Kreisbrandinspektor Stefan Brunner sprach seine Anerkennung und die Glückwünsche für diese besondere Einheit aus. Er erwähnte die Notwendigkeit solcher Spezialkräfte bei immer öfter vorkommenden Gefahrenlagen unterschiedlichster Art. Im Namen der Kreisbrandinspektion meinte er, dass sich der ABC-Dienst im Landkreis Erlangen-Höchstadt nicht verstecken müsse. Er wünsche sich ruhig mehr Präsenz, um das Bewusstsein für die Kompetenz in Sachen Gefahrenabwehr im ABC-Einsatz zu stärken.

Kreisbrandinspektor Norbert Rauch freute sich sichtlich über das zahlreiche Erscheinen der geladenen Gäste. Von der Entstehung an steht Norbert Rauch in der Position als Oberstleutnant der Reserve und als besondere Führungskraft innerhalb der Kreisbrandinspektion an maßgeblicher Stelle des ABC-Schutzes im Landkreis. Er erzählte kurz, wie alles begann. Die enge Zusammenarbeit mit „Schwestereinheiten“, wie er sie nannte, beispielsweise von der Feuerwehr Fürth-Stadt, der Feuerwehr Erlangen-Kosbach, als auch der Arbeitsgemeinschaft Reservisten der Bundeswehr habe den ABC-Dienst zu dem gemacht, was er heute ist. Im Jahr 2004 gab es eine erste gemeinsame Übung der umliegenden ABC-Dienste, welche in Fürth stattfand.

Seit der Gründung dabei

Einige seit der Gründung oder langjährig dazugehörige Feuerwehrdienstleistende wurden aufgerufen und traten hervor. Sie erhielten durch den Landrat eine Ehrenurkunde des Landkreises für besonderen Einsatz im ABC-Dienst. Norbert Rauch überreichte zudem jedem Geehrten ein kleines Präsent. Unter den zu Ehrenden waren neben den beiden Zugführern Karsten Sänger und KBM Erich Biermann, die beide von Anfang an dabei sind, auch Stephanie Maier, Horst und Tim Heller, Dieter Kolb und KBM Claudia Schulz (FF Herzogenaurach), Matthias Doman ( THW Baiersdorf), Stefan Winkelmann (FF Niederndorf), Thomas und Florian Heisler, als auch Martin Frohring (FF Oberreichenbach), Harald Hess (ASB Erlangen-Höchstadt) und Senior-Unterstützer und Helfer Bernhard Biermann (Heßdorf).

Nicht zu vergessen seien die Verantwortlichen des Sachgebietes Öffentliche Sicherheit des Landratsamtes, die über die Jahre auch immer einen engen Kontakt pflegten. Gemeinsam habe man bisher viel erreicht und die Zusammenarbeit sei stets sehr geschätzt, so Rauch. Der Leiterin des Sachgebiets im Brand- und Katastrophenschutz Bianca Liema und Sachbearbeiterin Nursah Moumin überreichte er mit dankenden Worten einen Blumenstrauß. Sebastian Weber