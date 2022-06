Die Gebietsverkehrswacht Herzogenaurach hat zum ersten Mal das neue Programm „Fit im Auto“ der Landesverkehrswacht Bayern angeboten. Vorgesehen ist in den Kursrichtlinien eine Teilnehmerzahl von sechs bis acht Personen. Die Nachfrage überstieg diese aber bei weitem. So wollen die Verantwortlichen in Herzogenaurach bald zwei weitere Kurse anbieten.

Die Straßenverkehrsordnung

Zunächst wurden den Teilnehmern Änderungen in der Straßenverkehrsordnung (STVO) erläutert. Da der Erwerb der Fahrerlaubnis vor über 40 Jahren lag, wurden Inhalte der STVO erläutert, mit denen die Teilnehmer in ihrer Fahrschulausbildung vermutlich noch nicht in Berührung gekommen waren, wie zum Beispiel das Verhalten in und am Kreisverkehr, an einer Bushaltestelle bei Annähern eines Linienbusses, der grüne Rechtsabbiegerpfeil, richtiges Einscheren bei Spurverengung, Rettungsgasse und vieles andere. Auch die wichtigsten Assistenzsysteme, die modernen Helfer zur Unfallvermeidung, wurden besprochen.

Am zweiten Tag wurde dann mit den acht Teilnehmern in kleinen Gruppen Einparken, Rückwärtsfahren und Ähnliches geübt. Alle Übungen führten diese mit ihrem eigenem Wagen durch.

Die Verkehrswacht hatte sich vorher um fachmännische Unterstützer aus dem Bereich der Herzogenauracher Fahrlehrer bemüht. Diese wiesen dabei zunächst die Teilnehmer vor allem auf eine richtige und optimale Sitzeinstellung vor Fahrtantritt hin. Auch eine Fahrt im realen Straßenverkehr, an der alle Gruppenmitglieder teilnahmen, mit gegenseitiger Beobachtung und anschließendem Gespräch über Beobachtetes, gehörte zur Teilnahme am Kurs.

Alle Teilnehmer waren laut Bericht der Verkehrswacht mit dem Angebot rundum zufrieden. Am Schluss wurde ihnen eine Teilnehmerurkunde ausgehändigt.

Einigen gaben die Verantwortlichen der Verkehrswacht den Rat, sich es in absehbarer Zeit vielleicht doch einmal zu überlegen, etwas fachmännische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies sei ein gänzlich ungefährliches Unterfangen, denn den Führerschein besitze man schon. Angst vor einer Prüfung brauche daher keiner zu haben.

So waren auch die Verantwortlichen der Verkehrswacht mit der gelungenen Veranstaltung und, wie sich zeigte, notwendigen Aktion total zufrieden. red