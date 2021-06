Bislang war der mittelfränkische Musik-Comedian Atze Bauer vor allem als „Liederlacher“ bekannt. Nach Jahrzehnten als Solo-Künstler hat sich der Höchstadter Humor-Experte nun tatkräftige Verstärkung „ins Lachboot“ geholt, wie er es nennt. Denn gemeinsam mit Jerry Röschmann am Bass und Eric Obst am Schlagzeug hat er Frankens wohl lustigste und bunteste Ü-50-Band gegründet: „Atze Bauer & die Band mit Witz“. Mit ihrem Auftritt beginnt die Sundowner-Reihe im Freibad Höchstadt am Sonntag, 4. Juli, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Fortuna-Kulturfabrik sowie unter www.fortuna-kulturfabrik.de. Atze Bauer und die Band nehmen die Zuhörer auf eine musikalische Zeitreise mit. Denn bereits vor über 30 Jahren spielte Atze Bauer zusammen mit Jerry Röschmann in der Comedy-Rockband „Heinz“. Mit Eric Obst gehört der „Lachboot“-Crew ein weiterer erfahrener Musiker an, so spielte er früher als Schlagzeuger in der Erlanger Folk-Rock-Band „Fiddler’s Green“. Alle Infos und Auftrittstermine gibt es unter www.atzebauer.de/band-mit-witz.html. Foto: PR