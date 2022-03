Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Bezirk Mittelfranken bietet in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Artenschutzzentrum in Augsburg für alle Interessierten eine Online-Veranstaltung mit Tipps zur naturnahen und strukturreichen Gartengestaltung an. Im Vortrag wird das Verständnis für die Bedeutung naturnaher und strukturreicher Gartengestaltung geweckt. Außerdem erfahren die Teilnehmer, warum Artenvielfalt im Garten so wichtig ist. Es wird auch erläutert, wie schadstofffreies Gärtnern gelingen und wie Pflege, vor allem die Mahd, insektenfreundlich gestalten werden kann. Die Online-Veranstaltung findet am Montag, 14. März, von 9.30 bis 11 Uhr statt. Eine Teilnahme ist für alle Interessierten möglich. Die Teilnahmegebühren betragen zwei Euro. Weitere Informationen und die Anmeldung zur Veranstaltung finden sich unter www.bildung-beratung-bayern.de. Foto: BBV