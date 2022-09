Nach einer Coronabedingten Pause wird in diesem Herbst die Apfelsorten-Ausstellung wieder in der Winterhalle des Botanischen Gartens vom 29. September bis 3. Oktober, 10 bis 17 Uhr, stattfinden. In Kooperation mit dem Obstinformationszentrum Fränkische Schweiz wird hier der beeindruckende Reichtum der fränkischen Streuobstwiesen erlebbar.

Ausstellungstafeln informieren zur Bedeutung der genetischen Vielfalt als Grundlage für den Erhalt und die Sicherung robuster und resistenter Apfelsorten.

Ein Obstexperte informiert

Sichtbar wird diese Vielfalt besonders in den verschiedenen Formen der unterschiedlichen Apfelsorten. Ob großfrüchtig oder klein, von kegelförmig über mittelbauchig bis vielfach schief und in allen Farbnuancen zeigt sich der Apfel vielseitig und als ein Jahrtausende altes Nahrungsmittel mit einer hohen kulturellen Bedeutung.

Am Sonntag, 2. Oktober, informieren das Freundeskreismitglied Astrid Wißmath und Obstexperte Christof Vogel fachkundig und umfassend zu unterschiedlichen Aspekten der Pflege von Apfelbäumen und Streuobstwiesen. Am Montag, 3. Oktober, können mitgebrachte Äpfel durch den Pomologen Friedrich Renner bestimmt werden.

Der Eintritt ist frei, Spenden an den Freundeskreis Botanischer Garten sind gerne willkommen. red