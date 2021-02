Drei junge, alkoholisierte Männer sind am späten Mittwochabend in Adelsdorf während der nächtlichen Corona-Ausgangssperre aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, war einer der Männer offensichtlich so enthemmt, dass er zudem eine Straßenlaterne der Gemeinde beschädigte und dabei Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachte. Die Polizei Höchstadt konnte die jungen Männer im Rahmen einer Fahndung aufspüren und kontrollieren. Nun erwartet die jungen Männer ein Bußgeldverfahren aufgrund der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz . Gegen einen der Männer wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. pol