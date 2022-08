Beginn des zweiten Foodtruckfestivals auf dem Parkplatz des Höchstadter Aischparkcenters war zwar um 12 Uhr, doch bereits 15 Minuten später wuselte es nur so vor hungrigen Menschen. 17 Imbisswagen sind es dieses Jahr laut Veranstalter Robert Steinbach, „die meisten aus Bayern“, wie er erläutert. Seit acht Jahren veranstaltet er Foodtruckfestivals. Jetzt ist auch wieder mehr los.

„Die Leute haben weniger Angst rauszugehen“, sagt Steinbach mit Blick auf Corona. Aufgrund der Inflation haben die Preise etwas angezogen: Laut Steinbach liegen sie um fünf bis zehn Prozent höher als im Vorjahr.

Neu sind sogenannte „Taster“, kleinere Portionen zum Probieren, die an allen Trucks für vier Euro zu haben sind. So kann man sich durch mehrere Foodtrucks futtern und streicht nicht gleich nach dem ersten die Segel, weil das Sättigungsgefühl einen erschlägt.

Livemusik auf der Bühne

Livemusik gab es schon letztes Jahr, „doch dieses Jahr haben wir auch eine Bühne“, berichtet Steinbach stolz. Auch der Kinderbereich wurde vergrößert, „Früher war das was für junge Leute, aber nun ist das mehr ein Familienfestival“, stellt er fest.

Sandrina Frohring aus Oberreichenbach ist mit Mann Martin und den Jungs Felix (3) und Jonas (1) das erste Mal bei einem Foodtruckfestival. Felix hält sich an seiner Kartoffelchipstüte fest, damit sie ihm ja keiner mopst. Dass so ein Festival keine Frage des Alters ist, beweisen Alfons Dittrich (60) und Rudi Szotkobski (79). Szotkobski ist die 25 Kilometer von Waizendorf bei Bamberg mit seinem Roller zu seinem Freund nach Wiesendorf gefahren. Die beiden lassen sich einen Döner schmecken. Seit zwölf Jahren sind sie befreundet, so ein Festival besuchen sie jedoch zum ersten Mal.

Neugier und Hunger

Familie Welz aus Höchstadt hat es zu den Burgern gezogen. „Die Neugier und der Hunger haben mich hergetrieben“, sagt Jürgen Welz. Er und sein Sohn Thomas lassen sich einen Chiliburger schmecken, Karin Welz reicht ein Cheeseburger. Die Preise für die Burger liegen laut Jürgen Welz „gerade noch an der Grenze“. Seit sieben Jahren erhält man solche bei „Rosas Burgerbox“ aus Verden. Der Besucher staunt nicht schlecht, wenn sich Rosa schließlich als Mann entpuppt.

Der Cocktailbus von Claudio Hartwig aus Ulm zieht die Blicke der Durstigen auf sich. Seit vier Jahren kann man ihn und seinen Bus buchen. Ein Hingucker ist der „Busssini“-Truck von Sabrina Alija. „Die drei S stehen für Schwester , Schwester , Schwager“, wie sie erläutert. Die 27-jährige Forchheimerin hat das Start-up 2020 als Familienunternehmen gegründet. „Den Oldtimer Citroën HY, Baujahr 78, habe ich mit Hilfe der Familie selbst zu einem Kaffeebus umgebaut“, berichtet sie stolz.. Wenn sie nicht im Truck steht, unterrichtet Alija als Lehrerin an der Berufsschule für Pflege in Erlangen. „Wir bilden Krankenschwestern aus“, sagt sie. Geht Kaffee überhaupt an einem warmen Tag wie heute? „Aber sicher“, sagt Alija, „erst essen die Leute, dann kommt der Kaffeeansturm.“