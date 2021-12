Polizeipräsident Roman Fertinger verabschiedete jetzt den Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Erlangen , Wolfgang Baer, nach über 43 Dienstjahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Robert Meier.

Baer begann seinen Dienst bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1978. Im Anschluss an die erfolgreich absolvierte Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst war der gebürtige Fürther zunächst als Streifenbeamter bei der damaligen Polizeiinspektion Fürth-Ost eingesetzt, qualifizierte sich dann für das zweijährige Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst und kehrte danach nach Fürth zurück. Für die Dauer von 17 Jahren war er danach bei der damaligen Polizeiinspektion Fürth-West als Dienstgruppenleiter im Schichtdienst eingesetzt. Ab 2006 folgte die Tätigkeit in der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Fürth, deren Leitung er im Jahr 2011 übernahm. Anfang 2016 wurde Baer schließlich Leiter der Verkehrspolizeiinspektion in Erlangen , deren Zuständigkeitsbereich Teile der Autobahnen A 3 und A 73 umfasst.

Im Rahmen der feierlichen Verabschiedung ging Baer darauf ein, dass er seine Wahl für den Polizeiberuf an keinem Tag der insgesamt 43 Jahre und drei Monate im Dienst der Bayerischen Polizei bereut habe.

Als Nachfolger von Wolfgang Baer wird Robert Meier ab dem Jahreswechsel die Geschicke der Erlanger Verkehrspolizei lenken. Der 54-Jährige ist in dieser Dienststelle kein Unbekannter: Bbereits seit 2016 ist er dort als stellvertretender Dienststellenleiter eingesetzt. red