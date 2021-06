Bürgermeister Jürgen Jäkel hat gestern in Großenseebach den Startschuss für eine Baumaßnahme gegeben, die schon seit Jahren im Ort angedacht war: In der Schulstraße führte Jäkel den Spatenstich für einen Amphibientunnel aus, damit Kleintiere wie Frösche in der Nähe des Friedhofs in Zukunft sicher die Straße queren können.

In den vergangenen Jahren waren dort immer wieder zahlreiche getötete Tiere gefunden worden. Schon seit 2016 gab es Bestrebungen seitens des Gemeinderates, hier für Abhilfe zu sorgen. Auch die Ortsgruppe des Bundes Naturschutz und zwei Großenseebacher Bürger machten sich immer wieder besonders dafür stark.

Am 18. März dieses Jahres wurde der Auftrag zur Errichtung des Tunnels schließlich durch den Gemeinderat an die Firma Schickert aus Dechsendorf vergeben worden. Die knapp 20 500 Euro teuren Arbeiten, bei denen ein sogenanntes Klimaportal mit Flügelwänden unter der Fahrbahn hergestellt wird, sollen voraussichtlich noch diese Woche abgeschlossen werden.

Der Bau des elf Meter langen Amphibientunnels unter der Schulstraße wird vom Umweltamt des Landkreises mit 14 000 Euro bezuschusst. red