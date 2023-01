Am Dreikönigstag hat die Hauptversammlung des Gremsdorfer Fischereivereins im Sportlerheim stattgefunden. Bürgermeister Norbert Walter führt mit Markus Franke und Michael Jäger eine sehr schnelle Neuwahl durch. Laut Pressemitteilung des Vereins gab es keine neuen Vorschläge, deshalb wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt.

Vorsitzender Robert Ruhmann spendierte den Anwesenden zu seinem 40. Geburtstag Schäufele und Schlemmerschnitzel. Die Abteilungsleiter gaben kurze und positive Berichte vom Angeljahr 2022: Bei den Jugendaktivitäten waren immer acht bis zwölf Jugendliche dabei. Als Event hatte das Angelzeltlager am LAB See stattgefunden. Bernd Hauke zeigte im Kassenbericht, dass der Verein finanziell gesund sei, aber auch bei den Anglern die Teuerung merkbar ist: Strom und Verbrauchsmaterialen seien um fast 2000 Euro zum Vorjahr gestiegen. Bürgermeister Walter lobte den Verein für seine Jugendarbeit , für die Aktivität beim Schnupperangeln und für das mit der Gemeinde veranstaltete „Zam-Rama-Dama“, bei dem im ganzen Gemeindegebiet Müll gesammelt wurde. So eine Aktion soll im Frühjahr wiederholt werden.

Christbaumsammeln des Vereins

Peter Lorz hat eine Präsentation von den Veranstaltungen des vergangenen Jahres mittels Beamer gezeigt. Nach einer Stunde schloss Robert Ruhmann die Versammlung und die Angler nahmen ihre Jahreserlaubnisscheine für 2023 in Empfang. Die nächste Aktivität der Fischer ist das heutige Christbaumsammeln. red