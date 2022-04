Das kirchliche Leben in Herzogenaurach war im Jahr 1922 von der Einweihung des Vereinshauses und dem ersten Spatenstich für den Gemeindebau in Niederndorf geprägt. Am 14. April 1922 hatte die Kirchenverwaltung von Herzogenaurach die Errichtung einer eigenen Seelsorgestelle in Niederndorf ermöglicht.

Ende Mai und Anfang Juni 1922 wurden von Pfarrer Joseph Müller und Kaplan Georg Heinlein Unterschriften für eine Petition an den Reichstag zur Beibehaltung der Bekenntnisschule gesammelt. 2345 Stimmzettel wurden ausgegeben, lediglich rund 100 Unterschriften wurden verweigert. Manche von den Verweigerern sagten: „Als Vater muss ich für die Konfessionsschule sein, aber als Parteimann darf ich nicht dafür sein.“

Nach Artikel 149.II der Verfassung des Deutschen Reiches blieben die Erteilung des religiösen Unterrichtes und die Vornahme kirchlicher Verrichtungen dem Willen der Lehrer überlassen. In der Herzogenauracher Pfarrei erklärten sich alle Lehrkräfte bereit, den Religionsunterricht wie bisher zu erteilen.

Ausrangierte Fliegerhalle neu aufgebaut

In der Stadt entstand ein neuer gesellschaftlicher Sammelpunkt zur Hochhaltung christlicher Werte, das christliche Vereinshaus. Besondere Verdienste um den Bau erwarben sich zum Beispiel Benefizat Karl Plazotta, die Herren Johann Herold, Georg Gebhardt und Josef Hubmann, wie Stadtpfarrer Müller in der Chronik notierte. Zu diesem Zweck konnte in Bamberg eine ausrangierte Fliegerhalle mit der Grundfläche von 26 mal 20 Metern erworben werden, die nach dem Abbruch in Herzogenaurach wieder aufgebaut wurde. Am 4. Juni 1922 wurde das Haus durch Domprediger Anton Sextl eingeweiht.

Die Festrede hielt der Generalpräses der katholischen Arbeitervereine, Hans Walterbach. „Die Wogen der Begeisterung gingen hoch“, notierte Stadtpfarrer Müller in der Pfarrchronik. Das Gebäude wurde nicht nur als Versammlungsort genutzt, zusätzlich betrieb Karl Körner im Vereinshaus ein Kino.

Ein weiteres Kino wurde durch den neuen Wirt des Bayerischen Hofs, Wilhelm Galster, in der Erlanger Straße 5 in der bisherigen Turnhalle eingerichtet. Dem Turnverein war zum 1. April 1922 die Nutzung aufgekündigt worden.

Für den am 21. Januar 1922 verstorbenen Papst Benedikt XV. war in Herzogenaurach ein Trauergottesdienst abgehalten worden. Sein Nachfolger, Papst Pius XI. , wurde am 6. Februar 1922 gewählt. In Herzogenaurach feierten die Gläubigen am 12. Februar einen feierlichen Gottesdienst aus Anlass der so rasch und glücklich vollzogenen Wahl.

Aufgrund der neuen Satzung für die kirchlichen Steuerverbandsvertretungen gab es im April eine Kirchenverwaltungswahl. Gewählt wurde nach gebundenen Listen.

Erfreut notierte Pfarrer Müller außerdem in der Pfarrchronik: „Niederndorf. Unsere Sache marschiert. Ich fahre von Behörde zu Behörde und bettle, wo ich nur kann.“

Für den Entwurf des Plans für den Bau der Kirche und des Kuratenhauses, der Schule mit Lehrerwohnung und der Kinderbewahranstalt mit Schwesternheim wurde Professor Fritz Fuchsenberger (1876 – 1945) aus München hinzugezogen. Den Bau sollten die Niederndorfer Geschäftsleute ausführen.

Am 14. April 1922 beschloss die Kirchenverwaltung Herzogenaurach , gegen die Errichtung einer eigenen Seelsorgestelle in Niederndorf keinen Einwand zu erheben. Auch der sogenannten Auspfarrung der Katholiken der Gemeinde Niederndorf und der Ortschaft Neuses aus der Pfarrei wurde zugestimmt. Ebenso erteilte das katholische Pfarramt in Herzogenaurach seine Zustimmung und verzichtete auf Webersteuer und Stolarien aus Niederndorf und Neuses.

Gleichfalls bekundeten die Katholiken von Niederndorf und Neuses den Willen, sich der neuen Seelsorgestelle Niederndorf zu unterstellen.

Am 31. Mai 1922 vollzog Stadtpfarrer Müller den ersten Spatenstich für den Bau von Kirche und Schulhaus in Niederndorf. „Begeisterung der Niederndorfer ist groß“, notierte Stadtpfarrer Müller in der Pfarrchronik.

100 Zentner Weizen verkauft

Und zum weiteren Baufortgang schrieb er: „Niederndorf macht mir viel Freude. Ich kann mich begeistern für die Niederndorfer. Sie zeigen einen Idealismus wie kaum eine andere Gemeinde der Erzdiözese .“ Ein Minister sagte zu Pfarrer Müller: „Wir haben in Bayern keine Gemeinde von der Größe Niederndorfs, die ein solch großes Werk durchführt.“

Am Projekt arbeiteten alle mit, ohne Unterschied des Standes oder der Partei. Besondere Förderung erfuhr das Bauprojekt von Bürgermeister Gottlieb Römmelt, Thomas Fink, der mit Maria Leipold unentgeltlich den Bauplatz zur Verfügung stellte und sich auch sonst dafür engagierte. Als zu Beginn des Augusts 1922 dem Projekt das Geld ausging, verkaufte er 100 Zentner Weizen und ließ den Erlös dem Gemeindebau zufließen.

„Möge der Opfersinn anhalten“

Obwohl Baumeister Adam Gumbmann gesundheitlich angeschlagen war, traf man ihn ständig auf dem Bauplatz an. Gumbmann lieferte die Backsteine und zahlte die Arbeiter, ohne die Projektanten mit der Zahlung zu drängen. Ohne sein Entgegenkommen hätte die Arbeit schon im Juli unterbrochen werden müssen. „Möge der Opfersinn der guten Leute anhalten und Gott uns in der Ausführung des großen Werkes weiter zur Seite stehen“, resümierte Pfarrer Müller.

Im Jahresrückblick gab es in der Herzogenauracher Stadtpfarrei 238 Taufen, 53 Trauungen und 81 Sterbefälle. Außerdem notierte Müller in der Pfarrchronik: „Die Ergebnisse der Sammlungen befriedigend – Gott lohne es den Gebern!“