Klaus-Peter Gäbelein

In den 30er Jahren erschien in Herzogenaurach ein Stadtführer, genauer ein Faltblatt zur Werbung für die Stadt . Der Verfasser, Valentin Fürstenhöfer, einst Bezirksheimatpfleger für die Region und aus Cadolzburg stammend, war eifriger Verfechter der Bezeichnung „Rangau-Franken“ für die Region.

Allerdings ist diese Bezeichnung heute im Landkreis inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten. Selbst eingefleischte Herzogenauracher schauen fragend, wenn man ihnen diese Bezeichnung präsentiert. Dabei stand dieser Begriff jahrelang sogar auf einer Gedenktafel in Stein gemeißelt an der Westseite des Herzogenauracher Rathauses.

Wie das Rinnsal

Die Bezeichnung „Rangau“ ist in den ältesten Nachweisen für Herzogenaurach durchaus historisch belegbar, heißt es doch in alten Urkunden stets „herzog-awrach in paginem Rangowe“ , im Neuhochdeutschen so viel wie „ Herzogenaurach im Rangau“ gelegen.

Seit 1931 hatte die „Arbeitsgemeinschaft Westen Nürnberg-Fürths“ sich zur Aufgabe gemacht, den Landstrich zwischen Nürnberg, Fürth, Erlangen und der Frankenhöhe bzw. dem Steigerwald und dem Hahnenkamm im Süden Mittelfrankens für den Ausflugsverkehr zu erschließen. Doch: Wer kannte oder wer kennt jenes Rinnsal – daher der Name „Ranna“ oder „Rannach“, was so viel bedeutet wie „rinnen“, also Rinnsal – mit seinen gerade einmal 30 Kilometern Länge und den „weltbekannten Orten“ Ergersheim oder Ermetzhofen, heute im südwestlichen Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim gelegen?

Also besannen sich die Väter der Rangau-Bewegung darauf, den Ausflugsverkehr mit den Zielen Nürnberg, Fürth, Erlangen, Steigerwald (im Norden) oder Hahnenkamm im Süden zu bewerben.

Mit Herzogenaurach war damals noch kein Staat zu machen: Das Städtchen steckte gerade in der Krise der Schlappenschuster – „ Adidas “ oder „Puma“ gab es ebenso wenig wie Schaeffler oder INA. Also warb man mit den Begriffen „ Stadt der Fachwerkbauten und Türme “. Mit dem hiesigen modernen Freibad konnte man erst ab 1935 Pluspunkte sammeln – aber da steuerte man bereits auf den nächsten großen Krieg zu und der Gedanke an Werbung für den Rangau und die angrenzende Region war passé.

In dem erwähnten Werbeblatt pries Fürstenhöfer das „liebreizende Städtchen“ mit seiner „ehrwürdigen Vergangenheit“ und dem „erfreulichen Gemeinschaftsgeist“, er schwärmte von der „gärtnerischen Schönheit“ Herzogenaurachs und lobte den Geist des Fortschritts, der trotz allem dem gesamten Stadtbild nicht geschadet habe. Und abschließend stellt er noch die sakralen Kunstschätze in der Pfarrkirche und deren Schönheiten heraus.

Gasthöfe und Kanalisation

Schließlich verweist er darauf, dass in Herzogenaurach zwei Ärzte, ein Zahnarzt und ein Dentist praktizieren, dass es eine Apotheke gibt sowie ein Festplatzgelände (!), dass man über „gut geführte Gasthöfe“ verfüge und am Ende verweist Autor Fürstenhöfer darauf, dass die Stadt über Wasserleitung , Kanalisation sowie elektrisches Licht verfüge.

Was uns heute schmunzeln lässt, war in den 30er Jahren durchaus ernst gemeint. Schließlich wurde der Werbeprospekt mit acht Schwarz-Weiß-Fotos von markanten Herzogenauracher Gebäuden abgerundet. Fazit: So sah Stadtwerbung bzw. Stadtmanagement vor knapp 100 Jahren aus.

Nach 1945 setzte ein Umdenken ein: Die Werbung für den Rangau gehörte nach dem Krieg der Vergangenheit an, wenngleich vor allem Valentin Fürstenhöfer noch in den 70er Jahren die Werbetrommel hierfür kräftig rührte.

Zum Einkaufen und Einkehren

Heute ist der Begriff „Metropolregion Nürnberg“ an diese Stelle getreten. Die Region Fürth tendiert seit den Jahren des Wirtschaftswunders zwar weitgehend in Richtung Westen: Das fränkische Weinland ist ein beliebtes Ziel. Und Herzogenaurach ? Es ist auch für die Einwohner der Nachbarlandkreise ein interessantes Ausflugsziel, vor allem wegen der günstigen Einkaufsmöglichkeiten und der Einkehrmöglichkeiten (in normalen Zeiten), aber an Valentin Fürstenhöfers Wunschtraum, die Freizeit- und Geschichtsregion Rangau, denkt heute wohl kaum jemand.