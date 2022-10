Im Alter von 79 Jahren ist der frühere Erlanger Dekan Gerhard Münderlein in seiner Heimatstadt Füssen im Allgäu gestorben. Das Dekanat Erlangen und die Gemeindeglieder der Erlanger Neustadt, die das segensreiche Wirken von Gerhard Münderlein in den Jahren 1998 bis 2007 miterlebt haben, nehmen in dankbarer Erinnerung Abschied, heißt es in einer Pressemitteilung des Dekanats.

In seiner neunjährigen Erlanger Amtszeit war dem promovierten Theologen besonders die Ökumene und die Zusammenarbeit der Religionen ein Anliegen, die in der Eröffnung des gemeinsamen Bibelgartens am Bohlenplatz sichtbar wurde. Als 1. Pfarrer der Kirchengemeinde Erlanger Neustadt setzte er sich für den Neubau der außergewöhnlichen Kirchenorgel ein, die die bekannte Kirchenmusik der Neustädter Universitätskirche bis heute erklingen lässt. Dabei waren dem Verantwortlichen für 31 Kirchengemeinden immer die Gläubigen im Landkreis wichtig. Sein größter Wunsch war es, „dass es allen Gemeinden im Dekanat gut geht“. red