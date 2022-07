Nach mehr als 30 Jahren in der Einrichtung der Barmherzigen Brüder Gremsdorf verabschiedet sich Günther Allinger zum 31. Juli in den Ruhestand. Die Verantwortung legt er in die Hände seiner Nachfolgerin Ute Häußer.

Allinger vermochte es laut Pressemitteilung, aus einem sehr maroden Haus eine moderne Einrichtung für Menschen mit Behinderung zu gestalten. Die Gremsdorfer Einrichtung erscheine durch sein jahrzehntelanges Wirken in einem völlig neuen Stil. Alte Mauern und Gebäude seien eingebrochen worden, Schlafsäle aufgelöst, Ein- und Zwei-Bett-Zimmer geschaffen und eine gemischtgeschlechtliche Betreuung ermöglicht worden.

Ambulant begleitetes Wohnen

Im Wohnbereich stieg demnach die Platzzahl von 280 auf aktuell 330 Plätze an. Parallel etablierte sich das ambulant begleitete Wohnen auf derzeit über 20 Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden Assistenz und Unterstützung erhalten. Erstmals konnte auch ein inklusives Wohnprojekt aus Mitteln der Wohnraumförderung mit 21 Wohnungen in Adelsdorf errichtet werden. Dort sind insgesamt zehn Wohnungen an Menschen mit Behinderung vermietet.

Zwei weitere Werkstätten

Die ehemalige Arbeitstherapie veränderte sich in eine moderne Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Die staatliche Anerkennung wurde 1995 erteilt. Die ursprünglich 120 Plätze wurden ausgebaut auf derzeit über 250 Plätze. Wegen zunehmenden Platzmangels entstanden neben der Hauptwerkstatt zwei weitere Werkstätten.

72 Plätze in der Förderstätte

Die Förderstätte wurde zunächst in Eigenregie erbaut, und zwar in den Dachgeschossen der Häuser „Maria“ und „Erhard Bräu“ mit einer kleinen Werkstatt für Arbeit und Kreativität (KWAK). Die Förderstätte entwickelte sich von ursprünglich 24 auf derzeit 72 Plätze. Letztlich „5 Sekunden vor 12“ konnte 2021 der Förderantrag für die Förderung eines Neubaus für 60 Förderstättenplätze eingereicht werden. Die Grundsteinlegung erfolgte jüngst. Seine Nachfolgerin Ute Häußer würdigte Allinger: „Unter seiner Regie wurde viel geschaffen und viel erreicht. Als Motor, Richtungsweiser und Überzeuger förderte und pflegte er – stets im Zeichen des höchsten Ordenswertes, der Hospitalität – einen guten Geist und Gemeinschaftssinn innerhalb der Haus- und Dienstgemeinschaft, der seinesgleichen sucht.“

Mit der Einrichtung bestens vertraut

Ute Häußer ist mit der Gremsdorfer Einrichtung bestens vertraut. Seit 2007 steht sie im Dienst der Barmherzigen Brüder, gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH, Region Mittelfranken; zunächst als Mitarbeiterin im Fachdienst, ab 2015 als Leiterin des Fachdienstes und Mitglied im Direktorium und seit 2021 als Gesamtprokuristin. Die studierte Pädagogin will in Anbetracht der derzeitigen Herausforderungen wie beispielsweise dem Fachkräftemangel, der Energiekrise, der Digitalisierung und der Erfordernisse des Bundesteilhabegesetzes stets eine gute Weiterentwicklung der Einrichtung im Blick behalten. red