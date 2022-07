Das Erlanger Impfzentrum (Sedanstraße 1) hat Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder von fünf bis elf Jahren werden immer mittwochs von 13 bis 17 Uhr in einer eigenen Kinder-Impfkabine im Haupt-Impfzentrum (Sedanstraße 1) geimpft. Termine dafür können im Internet unter www.impfzentren.bayern vereinbart werden.

Bis auf Weiteres werden Kinder auch ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft, aber nur am Mittwochnachmittag. In diesem Zeitraum wird immer auch ein Kinderarzt im Impfzentrum anwesend sein. Im „Impf-Shop" in den Erlangen Arcaden besteht donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 20 Uhr die Möglichkeit einer Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung.

Mobile Teams

Das Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt ist weiterhin mit mobilen Teams in Stadt und Landkreis unterwegs. Die Termine sind ohne Anmeldung offen für alle ab zwölf Jahren.

Die nächsten Termine:

Mittwoch, 13. Juli, Impfstelle Herzogenaurach (Hintere Gasse 22), 9.30 bis 17 Uhr;

Donnerstag, 14. Juli, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7), 10 bis 20 Uhr

Freitag, 15. Juli, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7), 10 bis 20 Uhr.

Die Impfung gibt es auch ohne Termin jeden Mittwoch im Wechsel in den Impfstellen Herzogenaurach und Höchstadt. An allen Orten stehen die Impfstoffe von BioNTech /Pfizer, Moderna und Novavax zur Wahl. Schwangere und Kinder unter zwölf Jahren werden nur im Impfzentrum und nur mit BioNTech geimpft.

Das Telefonteam ist für Fragen rund um das Impfzentrum wie bisher unter der Rufnummer 09131 86-6500 von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Medizinische Auskünfte können jedoch nicht erteilt werden. An Feiertagen und Wochenenden ist die Hotline nicht besetzt. Aufgrund eines internen Umzugs ist die Hotline von Mittwoch bis Freitag (13. bis 15. Juli) unter Umständen nicht durchgehend erreichbar.

In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der 26. Kalenderwoche 2022 insgesamt 653 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 322 Impfungen auf das Impfzentrum und seine Außenstellen sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen. 331 Impfungen wurden bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen.

Somit wurden insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 569.778 Impfungen in Erlangen und im Landkreis verabreicht. Insgesamt haben 202.071 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 80,2 Prozent), 160.828 Personen (63,8 Prozent) haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. red