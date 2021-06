Seit dem 7. Juni, dem Tag, an dem die Impfpriorisierung aufgehoben wurde, war in der Imostraße 1 in Gremsdorf alles bereit: Das Impfzentrum war aufgebaut und ausgestattet, die Teams eingeteilt und die Abläufe besprochen – was fehlte, war der Impfstoff. Schon Wochen vor diesem Termin hatte Hannelore Ruß, Imo-Bereichsleiterin Infrastruktur, fast täglich mit dem zuständigen betriebsärztlichen Dienstleistern aus Erlangen in Kontakt gestanden, um den Impfstoff zu organisieren.

„Wir wollten sicherstellen, bei den ersten Unternehmen dabei zu sein, die impfen können, insbesondere im Hinblick auf unsere Mitarbeiter in Produktion und Büros, die vor Ort anwesend sein müssen“, erklärte Hannelore Ruß. Aber die Impfstofflieferung ließ über eine Woche auf sich warten. Dann endlich war die Lieferung der Impfstoffe bestätigt. Alle Impfinteressenten erhielten ihre Termineinladung und am Morgen startete der Impfbetrieb. Innerhalb eines halben Tages wurden alle rund 100 Imo-Mitarbeiter, die sich angemeldet hatten, mit einer ersten Impfung immunisiert. Die zweite Dosis werden sie plangemäß in sechs Wochen erhalten. Vielleicht gibt es beim zweiten Impftermin schon den QR-Code für den digitalen Impfpass – je nachdem wie weit die Organisation rund um den elektronischen Ersatz für das gelbe Impfbuch bundesweit bis dahin vorangekommen ist.

Die Unternehmensgruppe Imo wurde 1988 in Gremsdorf gegründet. Sie verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung mit Großwälzlagern und Getriebebaugruppen. In den Unternehmen der Gruppe sind weltweit circa 450 Mitarbeiter beschäftigt. red