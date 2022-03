Samstagnacht war ein 22-Jähriger gegen 1 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2240 von Heßdorf in Richtung Hannberg unterwegs. Als er nach links in die Staatsstraße 2259 in Richtung Großenseebach abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen die Leitplanke und entfernte sich. Wie sich herausstellte, hatte der 22-Jährigen etwa 1,6 Promille und keinen Führerschein . pol