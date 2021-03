Am Donnerstagnachmittag kletterte ein junger Mann gegen 15.30 Uhr über einen Zaun und drang so in ein Grundstück in einem Emskirchener Ortsteil ein. Dort wurde er vom Hauseigentümer gestellt. Dieser nahm den 25-jährigen Eindringling in den Schwitzkasten und hielt ihn so bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen. Er war mit rund 2 Promille deutlich alkoholisiert und muss sich nun einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs stellen.

Gewaltanwendung wird geprüft

Inwieweit die Gewaltanwendung durch den 31-jährigen Hauseigentümer die Grenzen des Notwehr- und Festhaltungsrechts für jedermann überschritt, wird in diesem Zusammenhang noch geprüft werden. Grundsätzlich ist jedermann berechtigt, erkannte Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei ist Gewaltanwendung im unbedingt erforderlichen Maße zulässig. pol