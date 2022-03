Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizei Höchstadt in Gremsdorf einen 50-jährigen Mann aus dem Landkreis Bamberg, der mit seinem Pkw unterwegs war. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 0,9 Promille. Die Weiterfahrt musste untersagt werden. Den Autofahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot.