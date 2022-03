Unter dem Motto „Ein Licht für den Frieden“ wurde dieser Tage an den Standorten Herzogenaurach und Höchstadt eine Kerze als Symbol für den Schaeffler-Friedenstag angezündet. Organisiert wurde die Aktion von den Betriebsräten.

Die Betriebsräte stehen für Frieden, Solidarität und friedliche Konfliktlösungen. „Wir lehnen Krieg entschieden ab und distanzieren uns von allen Bestrebungen Interessen so durchzusetzen, wie es gerade in der Ukraine geschieht“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mahnung

Auch die Herzogenauracher Betriebsratsvorsitzende Hanna Köhler äußerte sich zu dem Friedenstag: „Die Vergangenheit mahnt und erinnert uns: Krieg kann und darf niemals eine ’Lösung’ für Konflikte sein“. Und: „ Krieg darf nie als Durchsetzung seiner eigenen Interessen angewandt werden.“

Roland Holler, Betriebsratsvorsitzender bei Schaeffler in Höchstadt, sagte zu dem Friedenstag: „Diese Situation muss uns als Warnung dienen. Wir haben in Deutschland Freiheiten, die nicht selbstverständlich sind. Diese sollten wir schätzen und uns bewahren. Was in der Ukraine, was in der Welt pas-siert, ist für uns unvorstellbar. Wir kritisieren jeglichen Krieg , jegliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf das Schärfste.“

Die IG Metall und die anderen Einzelgewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund sind seit langer Zeit Teil der (inter)nationalen Friedensbewegung . Weiter heißt es: Sie stehen ausdrücklich, sowie die Arbeitnehmervertretungen von Schaeffler, für das gemeinsame Ziel: Frieden für alle!

Der Friedenstag bei Schaeffler in Herzogenaurach wurde initiiert vom Betriebsrat und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. red