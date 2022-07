Landkreisübergreifend ist der Aischgründer Rotary-Club tätig. Gegründet vor 45 Jahren unterstützt der Serviceclub nicht nur Hilfsorganisationen , Vereine und Schulen in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Von den umfangreichen Unterstützungsleistungen profitieren auch überregionale und sogar globale Projekte, die sich dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe verschrieben haben.

Turnusgemäß übergab nun Christian von Dobschütz, Bürgermeister von Diespeck, das Präsidentenamt an den Unternehmer Adolf Wedel, der von den 55 Mitgliedern in dieses Amt gewählt wurde. Der neugewählte Präsident, der über fast vier Jahrzehnte hinweg das Familienunternehmen MB-Holding, in der Region besser bekannt als Martin Bauer, gelenkt hat und nun dem Gesellschafterkreis des Unternehmens vorsteht, bedankte sich bei seinem Vorgänger für dessen Hilfsprojekte, die er in seiner einjährigen Amtszeit initiiert und umgesetzt hatte.

Das Projekt Schutzinseln

So das Projekt Schutzinseln: Sie sind erste Anlaufpunkte, wenn Kinder Hilfe benötigen, sei es, weil sie ihr Handy verloren haben, den Bus verpasst haben oder weil sie von größeren Schülern genötigt werden. Schutzinseln können Geschäfte, Behörden oder Banken sein. Erkenntlich sind die Schutzinseln durch ein entsprechendes Logo. Der Rotary-Club übernimmt sämtliche Kosten, die mit der Einführung verbunden sind.

Ferner legte von Dobschütz einen Schwerpunkt auf die Ukrainehilfe. Adolf Wedel will, wie er in seiner Antrittsrede betonte, die Ukrainehilfe unbedingt weiterführen. Konkret strebt er die Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Rotary-Club in Shitomir an, um Vor-Ort-Hilfen leisten zu können.

Die Firma Martin Bauer produziert mit 250 Mitarbeitern in Shitomir Arzneitees für Apotheken und leistet somit bereits einen Teil zur Aufrechterhaltung von wirtschaftlicher Infrastruktur in dem vom Krieg gebeutelten Land. „Wir werden nun auf rotarischer Ebene diese Vernetzung zielgerichtet nutzen, damit die Hilfen direkt bei Kriegsopfern und Hilfsbedürftigen ankommen“, so Wedel.

Am Herzen liegen Adolf Wedel auch soziale und ökologische Projekte aus der Region, die er bereits über viele Jahre durch sein ehrenamtliches Engagement begleitet und auch finanziell unterstützt hat. Wedel ist seit 30 Jahren Mitglied im Rotary-Club Neustadt/A. red