Am vergangenen Freitag überreichten die Schülervertreter aller 19 Adelsdorfer Grundschulklassen zusammen mit Rektorin Christina Nöth, Konrektorin Gabriele Mönius, den Lehrerinnen Birgit Maier und Katrin Biermann an Jitka Hogan, der Vertreterin von „ Adelsdorf hilft“, einen Scheck in der stattlichen Höhe von 21.070 Euro.

720 Kilometer

„Die Schüler sind 3600 Runden gelaufen, das sind gesamt ungefähr 720 Kilometer“, wird die Rektorin voller Stolz in einer Mitteilung zitiert. Der Aufruf zu diesem Lauf erfolgte erst am Wochenanfang. „Wir sind sehr betroffen vom Krieg in der Ukraine. Angesichts des Leids unschuldiger Zivilisten fühlen wir uns ohnmächtig und sprachlos“, so die Schulleitung der Grundschule in einem Rundbrief an die Eltern.

Da auch die Kinder diese Situation zunehmend beschäftigt, wurde das Lehrerkollegium, federführend die beiden Lehrerinnen Katrin Biermann und Birgit Maier, aktiv. „Es hilft den Kindern, wenn sie erfahren, dass sie etwas bewirken und Gutes tun können“, so Gabriele Mönius. Als Zeichen für den Wunsch nach Frieden wurde das Schulhaus bereits mit Friedenstauben und dem Friedenszeichen geschmückt. Jede Klasse beteiligte sich vom 4. April bis zum 6. April am Spendenlauf „Wir laufen für den Frieden“. Die Spendenbereitschaft der Eltern und Familienmitglieder war enorm, ebenso wie der erlaufene Gewinn.

Für ukrainische Schüler

Jitka Hogan war bei der Übergabe sprachlos. „Davon können wir auch für die fünf Schüler , die nach Ostern die Adelsdorfer Schule besuchen werden, Schulmaterial – vom Schulranzen über Stifte, Hefte und mehr kaufen. Eventuell werden wir auch eine Schule in der Ukraine damit unterstützen.“

Wichtig ist ihr noch, dass die Adelsdorfer bald auch Wohnungen als Mietwohnung und nicht nur als befristete Bleibe zur Verfügung stellen.

Im Moment sind etwa 75 Personen in Adelsdorf privat untergebracht. red