Spätestens bis zu den Weihnachtsferien soll die Sanierung des Adelsdorfer Schulschwimmbads abgeschlossen sein. „Wir hoffen allerdings, dass uns die Materialknappheit wie bei Holz, Dämmstoffen und sogar bei Kunststoffrohren keinen Strich durch die Rechnung macht“, erklärte Hochbautechniker Sebastian Berger bei einem Ortstermin mit den Fraktionssprechern des Gemeinderats und Bürgermeister Karsten Fischkal (FW). Durch Materialmangel sei eben eine Verzögerung und sogar eine Kostensteigerung leicht möglich. Derzeit liegen die veranschlagten Kosten bei 1,7 Millionen Euro. 60 Prozent, das sind 950 000 Euro, übernimmt die Regierung.

Rektorin Christina Nöth erkundigte sich noch nach der nötigen Absperrung, denn die Kinder könnten in den Pausen zu nahe an die Baustelle kommen und das wäre gefährlich. Diese erfolge am nächsten Tag in der nötigen Entfernung, wurde sie von Berger beruhigt.

Der anschließende Tagesordnungspunkt zur Vergabe der Mittagsverpflegung diente nur der Information: Da die maximale Vertragslaufzeit mit dem aktuellen Lieferanten der Mittagsverpflegung, der Firma S-Bar aus Nürnberg, ausgeschöpft ist, arbeitet die Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit dem sozialen Bereich (Einrichtungsleitungen, Schulleitung und Elternbeirat ) an einer neuen Ausschreibung. Für die Belieferung des Mittagessens wird ab September 2021 ein passender Lieferant für die gemeindlichen Kindertagesstätten, -krippen sowie die Schule gesucht. Die jährlichen Kosten für die Lieferung des Essens belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf 307 434 Euro, womit der Schwellenwert von 214 000 Euro netto überschritten wird. Somit muss die Leistung europaweit ausgeschrieben werden.

Das Vergabeverfahren wurde bereits im Oktober 2020 eingeleitet. Mittlerweile befindet sich die Gemeindeverwaltung in den Endzügen des Verfahrens. In der Gemeinderatssitzung am 23. Juni soll entschieden werden.