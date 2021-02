Bayerns Netzwerk für Radverkehrsförderung spannt sich immer weiter auf: Zum Jahresbeginn 2021 zählt die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK Bayern) insgesamt 83 Mitgliedskommunen. Neu dabei ist unter anderem Adelsdorf , das vor kurzem bei einer digitalen Veranstaltung des bayerischen Verkehrsministeriums ebenso wie die Gemeinden Bad Wiessee und Rottach-Egern, der Markt Cadolzburg sowie der Landkreis Donau-Ries in die AGFK aufgenommen wurde.

Wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums heißt, haben sich in der Arbeitsgemeinschaft 83 bayerische Kommunen mit insgesamt knapp sechs Millionen Einwohnern mit dem Ziel zusammengeschlossen, gemeinsam den Radverkehr zu fördern, Erfahrungen auszutauschen und Synergieeffekte zu nutzen. Die AGFK Bayern vertritt die Interessen ihrer Mitglieder im Radverkehrsbereich unter anderem in der Landes- und Bundespolitik und bei kommunalen Spitzenverbänden. Dazu zählen sowohl die Förderung einer radverkehrsfreundlichen Mobilitätskultur als auch der Ausbau der Infrastruktur und die Erhöhung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer . Alle Mitglieder werden nach einem einheitlichen Kriterienkatalog auf ihre Fahrradfreundlichkeit geprüft.

Elf neue Zertifikate

Die Anzahl der Städte, Gemeinden und Landkreise, die sich als "Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern" qualifizieren konnten, hat sich 2020 von 26 auf 37 Kommunen gesteigert. Elf AGFK-Mitgliedskommunen haben sich dem anspruchsvollen Prüfverfahren mit Erfolg unterzogen und dürfen sich bis 2027 offiziell "Fahrradfreundliche Kommune in Bayern" nennen: die Städte Freising, Fürstenfeldbruck, Lindau, Memmingen, Neumarkt in der Oberpfalz und Passau, die Gemeinden Gröbenzell und Oberschleißheim sowie die Landkreise Augsburg, Nürnberger Land und München. Die Auszeichnung ist laut Pressemitteilung eine Anerkennung für das bisher Erreichte bei der Radverkehrsförderung, erfordert nach sieben Jahren jedoch eine Rezertifizierung, bei der weitere Fortschritte erkennbar sein müssen. Die Stadt Nürnberg wurde bereits 2013 als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet - sie ist das erste Vereinsmitglied, das den Rezertifizierungsprozess durchlaufen hat und bis 2027 erneut das Siegel tragen darf.

"Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel mit Zukunft. Ich freue mich deshalb, wenn sich viele Kommunen in der AGFK engagieren und die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit noch mehr Menschen in Bayern Rad fahren und dabei auch sicher unterwegs sind", betonte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. "Dabei werden wir die Städte, Gemeinden und Landkreise in gewohnter Manier unterstützen und beispielsweise den Bau von Radwegen und Abstellanlagen weiter fördern." red