Anlässlich der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hat sich der Helferkreis Adelsdorf hilft gegründet. Schon damals standen die Helfer den angekommenen Flüchtlingen zur Seite. Angesichts des Krieges in der Ukraine rechnet der Kreis jetzt mit neuen Herausforderungen. Daher lädt die Gemeinde am Donnerstag, 3. März, zu einem Koordinations- und Arbeitstreffen ein. Ort und Uhrzeit werden per E-Mail bekannt gegeben. Hierzu können sich Interessenten auf der Website adelsdorf-hilft.de/kontakt in einem Kontaktformular eintragen. red