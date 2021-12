Adam Wichert ist der älteste Bürger von Wachenroth . An Heiligabend konnte er im Kreise der Familie und an der Seite seiner Frau Maria seinen 95. Geburtstag feiern.

Mit Maria, einer geborenen Dresel aus Kleinwachenroth, hat Adam Wichert 1952 den Bund fürs Leben geschlossen. Die Eheleute hoffen, im nächsten Jahr ihre Gnadenhochzeit , also 70 Jahre Ehe, feiern zu können. Der Jubilar, der in Wachenroth als sechstes von sieben Kindern geboren ist, wurde bereits als 17-Jähriger zum Arbeitsdienst eingezogen. „In München hat er das Hofbräuhaus mit eingedeckt“, wissen seine Kinder zu berichten. Aber auch, dass er im März 1945 den Kampf um die geschichtsträchtige „Brücke von Remagen“ miterlebt hat und in Gefangenschaft kam.

Als einer der ersten Mitarbeiter begleitete Adam Wichert den Aufbau des von Kaspar Röckelein neu gegründeten Baustoff-Unternehmens. Von der Gründung bis zum Ruhestand mit 63 Jahren hielt er dem Werk die Treue. Seine Frau Maria versorgte das Haus und die Landwirtschaft.

Drei Kinder – Anita, Leni und Josef – erblickten das Licht der Welt. Inzwischen gehören sieben Enkelkinder und vier Urenkel zur Familie.

Noch täglich in der Schreinerei

In der Schreinerei seines Sohnes schaut sich der Senior noch heute täglich um. Ob seine hervorragende Verfassung wohl auf das gute Hausbrauer-Bier zurückzuführen ist? Den auf Hefe gelagerten Gerstensaft lässt sich Adam Wichert aus Schlüsselfeld holen. „Es schmeckt mir immer noch“, sagt er an seinem Geburtstag. Den Ehrentag konnte er mit vielen Gratulanten begehen. Auch Bürgermeister Friedrich Gleitsmann überbrachte seinem ältesten Bürger Glück- und Segenswünsche.