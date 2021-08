Statt wie bisher geplant bis 29. August darf der Fun-Track am Neustädter Kirchenplatz nun bis einschließlich 8. September dort stehen. Der Rundkurs kann mit Fahrrad, Skateboard, Longboard, Inline-Skates oder Scooter befahren werden und ist kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich.

Der Fun-Track gehört zum Rahmenprogramm der Deutschland Tour, das das City-Management Erlangen gemeinsam mit dem Amt für Sport und Gesundheitsförderung für das Radsportwochenende am 28. und 29. August erstellt hat. Bereits im Juni und Juli durften die Veranstalter den Parcours am Neustädter Kirchenplatz aufstellen. Und nun dürfen sie, statt wie angekündigt bis 29. August, noch weitere zehn Tage den Standort nutzen.

Besonders Familien mit Kindern haben bei der ersten Ausgabe das Angebot in Anspruch genommen. Ziel ist es, den Parcours mit Gewichtsverlagerung sowie Be- und Entlasten zu meistern, was ihn auch für die Motorikförderung von Kindern interessant macht. Equipment wie Fahrrad et cetera muss selbst mitgebracht werden. Es gilt eine Helmpflicht und Kinder unter zwölf Jahren dürfen den Parcours nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten benutzen (siehe auch www.erlangen.info/fun-track/). red