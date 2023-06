Spannung und Erwartung: Die Abschlussprüfungen an der Ritter-von-Spix-Schule sind bei heißen Temperaturen in vollem Gange. An der Mittelschule sitzen dieser Tage 75 Schüler über ihren Leistungsnachweisen für den „Quali“, den qualifizierenden Mittelschulabschluss. Weitere 69 Schüler streben den Mittleren Bildungsabschluss nach der 10. Jahrgangsstufe an, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Mittelschulen in Bayern haben mit ihren zwei zentralen Abschlüssen den längsten Prüfungszeitraum aller Schularten. Von April bis Mitte Juli dauern die mündlichen, praktischen und schriftlichen Prüfungen an. In Höchstadt werden die mit dem traditionellen Abschlussball am 20. Juli in der Aischtalhalle gekrönt.

Schüler bereiten sich vor

An der Ritter-von-Spix-Schule wurden neben dem regulären Unterricht spezielle Vorbereitungskurse durch die Klassenleitungen angeboten, um sicherzustellen, dass die Schüler mit einem fundierten Wissensschatz und den erforderlichen Fähigkeiten in die Prüfungen gehen. Die gesamte Schulfamilie drückt allen Prüflingen mit großer Spannung und Erwartung fest die Daumen für die verbleibenden Prüfungen. Sie ist stolz auf das Engagement und den Einsatz der Schüler während des gesamten Prüfungszeitraums. Wie in jedem Jahr stellen die Prüfungen eine große Herausforderung dar, eröffnen dann aber Möglichkeiten für die berufliche, schulische sowie persönliche Weiterentwicklung. red