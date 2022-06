Die Stadt Höchstadt plant in diesem Jahr einige Veranstaltungen zum Thema „Lebendige Innenstadt“. Auch die Jugendpflege ist daran beteiligt und wird in den Pfingstferien die „Spieletage“ für Kinder, Jugendliche, Familien und alle interessierten Bürger aus Höchstadt und Umgebung in der Innenstadt veranstalten.

Dank großer Unterstützung von Vereinen, Ehrenamtlichen, Jugendlichen und toller Workshopangebote kann vom Mittwoch, 8. Juni, bis zum Mittwoch, 15. Juni, ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf dem Höchstadter Marktplatz veranstaltet werden: Die Spieletage werden kreativ, sportlich, magisch, musikalisch, abenteuerlich und auch das Thema Nachhaltigkeit wird aufgegriffen – für jeden Geschmack ist etwas dabei, verspricht die Jugendpflege der Fortuna-Kulturfabrik. Und das Beste: Die Teilnahme an allen Programmen ist kostenlos!

Zum Auftakt der Spieletage gibt es einen Graffiti-Workshop für Kinder ab zwölf Jahren, zu dem man sich per E-Mail an jugendarbeit@hoechstadt.de anmelden kann. Alle, die schon immer einmal Graffitikunst ausprobieren wollten, können sich ohne Anmeldung an der „Wall of fame“ verewigen. Das weitere Programm ist unter www.fortuna-kulturfabrik.de/jugend einsehbar.

Eine Ergänzung, die nicht auf dem Flyer steht, haben die Veranstalter noch: Der Abschluss der Spieletage am 15. Juni wird musikalisch und magisch: Neben dem Spielmannszug, einer Zaubershow und DJ El Hammer hat sich eine weitere Band als Überraschungsauftritt angekündigt: Ab 14 Uhr wird die Kinderrockband „Försti-Band“ auf der Bühne am Marktplatz auftreten. Die Bandmitglieder sind erst neun bis 13 Jahre alt und bringen mit eigenen Songs tolle Stimmung auf die Bühne!

Ganz neu sind sie nicht: Einige Höchstadter kennen die Band bereits vom Adventskulturkalender.

Gefördert werden die Spieletage durch das bayerische Staatsministerium für

Wohnen, Bau und Verkehr.