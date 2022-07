Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Hospizvereins Höchstadt und Umgebung stand die Verabschiedung der langjährigen bisherigen Vorsitzenden Anita Wedel im Vordergrund. Zum Abschied ließ Anita Wedel die zwölf Jahre ihrer Tätigkeit als Vorsitzende und Koordinatorin Revue passieren. Man hörte den Stolz in ihrer Stimme, als sie aufzeigte, was alles geschaffen wurde und wie sich der Hospizverein in dieser Zeit entwickelt hat.

Sie erzählte, dass der Verein wirtschaftlich gefestigt sei. Die Öffentlichkeit nehme ihn und seine Arbeit immer mehr wahr und die Mitgliederzahl sei deutlich gestiegen.

Schon während Wedels Ausbildung als Krankenschwester reifte in ihr der Gedanke, sich der Hospizarbeit und Sterbebegleitung zu widmen. Doch erst, nachdem die eigenen Kinder aus dem Haus waren, konnte sie die Idee in die Tat umsetzen. Nach einem abgeschlossenem Kurs zur Hospizbegleiterin wurde sie zur Vorsitzenden gewählt und koordinierte das Geschehen.

Jede Begleitung im Hospizverein beginnt mit einem Erstgespräch. Dabei erfragt Wedel bei Patienten und Angehörigen die Wünsche und Bedürfnisse, um so einen passenden Begleiter zu finden. Dabei entwickelte sie ein gutes Gespühr für die Bedürfnisse. Während ihrer zwölf-jährigen Tätigkeit habe Wedel nur eine Begleitung neu koordinieren müssen, berichtet sie.

Eine schwere Entscheidung

Der Kontakt mit den Menschen sowie die selbst durchgeführten Begleitungen haben ihr sehr viel zurückgegeben. Deshalb ist Wedel die Entscheidung zu gehen auch so schwer gefallen. Warum aber zieht sie sich dann zurück? Anita Wedel erklärt, dass sie etwas müde und erschöpft sei. Ihr Körper verlange eine Pause. Zudem nehme die Betreuung ihrer Mutter sie sehr stark in Anspruch. Das alles sei zu viel, um eine gute Hospizarbeit leisten zu können, lässt sie wissen.

Ihr Wunsch für die Zukunft ist, dass der Verein weiter so gute Arbeit leistet und die Dienste nach der Pandemie wieder mehr angenommen werden können.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden die langjährige Schriftführerin Elke Kind wie auch die bisherige Schatzmeisterin Michaela Wedel in ihrem Amt bestätigt. Auch Hans-Joachim Laugwitz steht dem Vorstand weiterhin zur Verfügung. Er übernimmt nun das Amt des Vorsitzenden . Als Stellvertreter wurde Reinhard Weiß neu in den Vorstand gewählt. Er ist ein erfahrener Hospizbegleiter und seit Gründungszeiten aktiv. Ingrid Springmann ist die neue Koordinatorin. Sie ist ebenfalls schon viele Jahre in der Hospizbegleitung engagiert.

Während der Pandemie war die Arbeit für den Verein sehr schwer. Vor kurzem wurden die Begleitungen von Palliativpatienten im Krankenhaus St. Anna wieder aufgenommen, wie auch die verschiedenen Beratungen die der Hospizverein anbietet, z.B. zur Patientenverfügung. Die Begleitung schwerstkranker Menschen ist kostenfrei, denn der Hospizverein arbeitet rein ehrenamtlich. red