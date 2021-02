"Bücher, Bücher Bücher...." - So beginnt Andrea Ulbrich aus Falkendorf ihre Aufzeichnung, die sie über ihre Erinnerungen aufgeschrieben hat. Bücher bestimmten ihr Leben in den Jahrzehnten seit ihrer Kindheit, und zwangsläufig dann auch das ihres Lebenspartners Georg Baier.

Denn: "Als wir 1994 bauten, waren die Bücher eine Konstante, um die die Architektin das Haus herum bauen musste", stellt die 64-Jährige fest. Sie liebte ihre Bücher, Tausende an der Zahl, "die wollte ich immer sehen". Und so landeten die vielen Bände in einer sieben Meter breiten Wand im Wohnzimmer.

Jetzt aber ist diese leergeräumt, Andrea Ulbrich hat ihre Schätze in gute Hände weitergegeben. Sie entschloss sich, sie an das Deutsche Museum zu geben. Für ihre Bücher habe sie somit "eine wunderbare Zukunft" gefunden. Sie werden als Präsenzbibliothek im neuen Zukunftsmuseum in Nürnberg für sie selbst und für jeden Besucher weiterhin zugänglich sein.

"Denn was ich für meine - von meinem Vater geerbte, aber selbst erlesene - Science-Fiction-Sammlung auf keinen Fall wollte, war der Container, in dem sie nach meinem Tod wohl unweigerlich gelandet wären", berichtet sie. Unlängst haben Mitarbeiter des Museums die Sammlung abgebaut, in Kisten verpackt und nach Nürnberg gebracht. Schwerpunkt sind die mehr als 3000 Exemplare ausgewählter Science-Fiction-Literatur.

Bücher waren eine dominante Konstante in der Kindheit von Andrea Ulbrich. Ihre Eltern hatten eine Firma, die Holz-Schachspiele herstellte. Damit besuchten sie regelmäßig die Nürnberger Spielwarenmesse, erinnert sich die Falkendorferin. Der Stand der Firma war in der gleichen Halle für "Erwachsenenspiele" untergebracht wie die Buchverlage. Und deren Mitarbeiter sammelten übers ganze Jahr eifrig ihre Belegexemplare - nicht nur von Kinderbüchern , sondern vom gesamten Programm — und tauschten sie bei den Eltern gegen ein schönes Schachbrett mit Figuren, erinnert sich Andrea Ulbrich. Da war für Nachschub beim Lesestoff bestens gesorgt.

Mit zwölf Jahren "angefüttert"

Und weiter erzählt sie: "Mein Vater , Flüchtling aus dem heutigen Tschechien, hatte früh nach dem Krieg begonnen, Science-Fiction-Bücher zu sammeln. Er kaufte sogar kleine Leihbüchereibestände auf. Natürlich versuchte er, auch seine Kinder für seine Leidenschaft zu begeistern". Kaum älter als zwölf Jahre, bekam die Tochter also den ersten, ihrem Alter angemessenen Science-Fiction-Roman zum Lesen. Nach und nach konnte wuchs ihre Begeisterung für dieses Genre.

"Natürlich", so schildert die Leihgeberin heute, "bevorzugte ich als Teenie eher die Abenteuer-Variante." Weil ihrem Vater aber Qualität wichtig war, waren ihre ersten Bücher nicht " Perry Rhodan und Konsorten", wie sie sagt, sondern Heinleins " Bürgerin des Mars", "Lancelot Biggs" von Nelson Bond und "Die Weltraumabenteuer der Space Beagle", deren eines Abenteuer die Blaupause für den Kinothriller "Alien" war. Ulbrich: "Der Roman von Alfred Elton van Vogt ist bis heute einer meiner Favoriten, auch wenn in meiner Top-Ten-Liste die eher philosophisch angehauchten Handlungen, das 'Was wäre, wenn' daran vorbei gezogen sind." Mindestens 50 Bücher haben sich tief in ihr Gedächtnis gegraben, allen voran fast alles von Stanislaw Lem , bei dem das Fremde auch fremd und unbegreifbar bleiben darf, berichtet die Expertin.

Das macht für sie ja auch mehr Sinn, als unglaublich fremdartigen Kreaturen einfach menschliche Motivation unterzuschieben. Faszinierend nennt sie die "Fliegenden Zauberer " des Autors Larry Niven zusammen mit David Gerrold , ganz aus der Perspektive eines Fremdweltlers geschrieben. Auch Robert A. Heinlein greift das Thema Fremdheit immer wieder auf, sein "Fremder in einer fremden Welt" wächst auf dem Mars auf, bringt seine komplett andere Sozialisation in die terristrische Gesellschaft mit und endet bewusst als Märtyrer. Dann ist da noch Anne Mc. Caffrey, deren Zyklus "Drachenwelt" die Handlung von "Game of Thrones" sehr banal aussehen lässt. Die Sammlerin freute sich über "ganz viele Autoren und unglaublich phantasievolle Plots".

In den 90er Jahren verloren sowohl ihr Vater als auch sie selbst das Interesse daran, die Sammlung weiter auszubauen. Zu dieser Zeit kam die Unart der Serien auf, ein Thema auszuwalzen.

Was wäre, wenn...

Abschreckendes Beispiel ist für Andrea Ulbrich bis heute "Dune - Der Wüstenplanet" von Frank Herbert. Erst vor zwei Jahren hatte sie den Faden wieder aufgenommen, als mit Cixin Liu ein chinesischer Autor übersetzt wurde, dessen "Trisolaris"-Zyklus heutige Wissenschaft und ansatzweise virtuelle Realitäten ihrer Meinung nach virtous einbindet, dessen Wurzeln aber in der Zeit der Kulturrevolution liegen. Ulbrich: "Das ist grandios und lässt mich hoffen, dass die Science Fiction weiter richtungsweisend auf zukünftige Entwicklungen hinweisen könnte."

Über das "Was wäre, wenn ..." nachzudenken, ist für sie heute wohl wichtiger denn je. bp