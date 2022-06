Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird es ab Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2763 zwischen Mühlhausen und Höchstadt sowie an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord zu einer Vollsperrung kommen. Das teilt die A-3-Nordbayern-GmbH mit.

Das Unterführungsbauwerk 354a, das die Staatsstraße 2763 unter der A 3 hindurchführt, wird neu gebaut. Zunächst wurde ein neues Teilbauwerk errichtet, das die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Frankfurt trägt. Nun folgt das Teilbauwerk der Richtungsfahrbahn Nürnberg.

Nachdem der Verkehr auf die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Frankfurt verlegt wurde, wird zunächst die Unterstützungskonstruktion des alten Bauwerks ausgebaut. Im Anschluss daran wird das alte Bauwerk abgerissen.

Staatsstraße

Hierzu muss die Staatsstraße im Bereich der Anschlussstelle Höchstadt-Nord vom 30. Juni ab etwa 22 Uhr bis 1. Juli gegen 5 Uhr und dann wieder ab 16 Uhr bis zum 4. Juli, voraussichtlich 5 Uhr, sowie vom 8. Juli (etwa 16 Uhr) bis 11. Juli (voraussichtlich 5 Uhr) voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Ausfahrt Höchstadt-Nord

In diesem Zusammenhang wird auch die Ausfahrt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg vom 30. Juni abends bis 4. Juli frühmorgens und vom 8. Juli gegen 16 Uhr bis 11. Juli, 5 Uhr, voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg mit Ziel Mühlhausen werden durch eine Beschilderung darauf hingewiesen, dass sie die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Schlüsselfeld verlassen sollen. Sie werden über die U 11 nach Mühlhausen geleitet. Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Höchstadt werden gebeten, die Anschlussstelle Höchstadt-Ost zu nutzen.

Verkehrsteilnehmer , die auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt mit Ziel Höchstadt unterwegs sind, werden über die Anschlussstelle Pommersfelden und die U 15 sowie U 84 nach Höchstadt geführt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. red