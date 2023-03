Im Team der Erlebniswelt von Dr. C. Soldan ist die Freude groß. Durch die Spendenaktion für den Kinder- und Jugendhospizdienst KHD des Hospizvereins Erlangen kam ein stattlicher Betrag zusammen. Wie angekündigt hat das Familienunternehmen aus Adelsdorf den Betrag verdoppelt, so dass insgesamt 800 Euro an den Verein überwiesen wurden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir damit einen Teil zu der wertvollen Arbeit des Vereins beitragen“, sagte Perry Soldan, Geschäftsführender Gesellschafter bei Dr. C. Soldan: „Je mehr Menschen und Unternehmen helfen, desto besser kann das Angebot für die Familien mit schwerstkranken Kindern aufrechterhalten beziehungsweise eventuell sogar ausgebaut werden.“

Kunden unterstützen die Aktion

Das Sammelprojekt in der Erlebniswelt war am 16. Januar gestartet. Vier Wochen lang ging von jedem verkauften Beutel Kinder „ Em-eukal “-Bonbons oder Gummidrops ein Euro an den Verein. Das Ergebnis bestätigt, dass den Kunden sowohl die Produkte als auch die Aktion „schmeckten“.

„Wir freuen uns immer sehr, wenn sich Menschen für unsere Arbeit engagieren und mit Spendenprojekten die ambulante Begleitung von Familien, in denen ein Kind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung lebt, ermöglichen. Dadurch erfahren wir eine Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Arbeit, bei der wir die Familien oft über viele Jahre in ihrem schwierigen Alltag unterstützen und auch die Geschwisterkinder mit im Blick haben“, so Marion Pliszewski, Vorsitzende des Hospizvereins Erlangen. Die Organisation bildet Hospizbegleiter aus den kooperierenden Hospizvereinen in der Region weiter zu Kinder-Hospizbegleitern aus.

Trauerarbeit für Kinder

Außerdem bietet sie professionelle Supervision für die ehrenamtlich Mitarbeitenden. Hilfreich für Betroffene ist auch das Angebot einer Gruppe für trauernde Kinder , das gerne angenommen wird. Und gerade die Trauerarbeit wird ausschließlich über Spenden finanziert. red