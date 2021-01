Eine Leichtverletzte und rund 6000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Dachsbach ereignet hat. Ein 75-jähriger Autofahrer übersah beim Einfahren in die Bundesstraße 470 offenbar ein von rechts herannahendes Auto, das eine 80-Jährige steuerte. Beim Aufprall auf die Fahrertür erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus. pol