Ein stolzes Ergebnis wurde bei einer Spendenaktion der Realschule Herzogenaurach für ukrainische Flüchtlinge erzielt.

Die Schülerinnen und Schüler der Ethikgruppe der 9. Klassen mit ihrer Lehrerin Ruth Silberschneider hatten zu Ostern kreative Basteleien angefertigt – wie etwa Ostereier in den Farben der ukrainischen Flagge bemalt. Diese wurden dann als kleines Geschenk an die Spender der Aktion in der Innenstadt von Herzogenaurach übergeben. Das Thema „Frieden“ konnte so hervorragend umgesetzt werden.

Insgesamt sammelten die jungen Leute 500 Euro in der Stadt, mit zwei privaten Spenden wurden daraus schließlich 700 Euro.

Kürzlich wurde das stolze Ergebnis der Spende auf der Rettungswache Herzogenaurach an den Stellvertretenden Kreisgeschäftsführer des BRK, Jan Pyschny, übergeben.

Dieser freute sich sehr über den Einsatz der Schülerinnen und Schüler , den sie bei der Aktion gezeigt haben, und bedankte sich bei ihnen und ihrer Lehrerin Silberschneider für die Hilfe. Die Spende wird für die Betreuung von jungen Flüchtlinge aus der Ukraine eingesetzt. red