Die Ethikgruppe der 9. Klassen der Realschule Herzogenaurach mit ihrer Lehrerin Ruth Silberschneider veranstaltete eine Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge in der Innenstadt. Wie konnte man das Thema „Frieden“ im Ethikunterricht besser umsetzen! Als Folge von Krieg: Flucht und Vertreibung! Die Schüler überlegten nicht lange und bereiteten eine Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge vor. Ostereier wurden in den Farben der ukrainischen Flagge bemalt und kleine Osterbasteleien vorbereitet, als kleines Geschenk für die Spender. Mit viel Engagement wurde die Aktion durchgeführt. Die Schüler sammelten rund 500 Euro und mit zwei privaten Spenden sogar insgesamt 700 Euro. Die Schüler freuen sich die Spende an das Bayerische Rote Kreuz zu übergeben. red