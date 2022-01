Der Elternbeirat des städtischen Kindergartens „Sonnenschein“ hat eine Sammelaktion für „ausgediente“ Christbäume gestartet. Am Samstag nach dem Dreikönigstag wurden die Bäume nach vorheriger Anmeldung in den Ortsteilen Elsendorf, Possenfelden, Lach und Güntersdorf gegen eine kleine Spende abgeholt. Diese erste Christbaumsammelaktion war ein voller Erfolg: Es konnten 672 Euro an Spenden eingenommen werden. Darüber haben sich die Kinder und Erzieherinnen sehr gefreut. Sie bedanken sich herzlich bei allen Spendern für die tolle Unterstützung! Foto: Laura Weiß