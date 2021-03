Am Dienstagmorgen fuhr eine 49-jährige VW-Fahrerin die B 470 von Höchstadt kommend in Richtung Forchheim. Ohne die Vorfahrt zu beachten, bog eine 30-Jährige mit ihrem Opel Corsa in den Kreisverkehr ein, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch nach Angaben der Polizei ein Gesamtsachschaden von circa 6000 Euro an den beteiligten Autos .