In Herzogenaurach hat ein Auto Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Große Aufregung herrschte am Donnerstag gegen 17 Uhr an der Ecke Ringstraße/Egerländer Straße in Herzogenaurach . Nachdem der Motor seines 5er BMW während der Fahrt zu stottern begonnen hatte, stellte der 45-jährige Fahrer sein Fahrzeug am rechten Straßenrand ab. Kurze Zeit später kam es zur Rauchentwicklung aus dem Motorraum, der mehrere laute Knallgeräusche folgten. Anschließend schlugen innerhalb weniger Sekunden hohe Flammen aus dem Motorraum.

Die Feuerwehr löscht

Die Feuerwehr Herzogenaurach konnte nach ihrem Eintreffen den Brand löschen, das Auto hat jedoch nur noch Schrottwert. Weder der Fahrzeugführer noch andere Personen wurden verletzt, wie die Polizeiinspektion Herzogenaurach am Freitag mitteilte. pol