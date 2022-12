Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung nahm Elke Bollmann, Einrichtungsleitung der Sozialen Dienste der Diakonie Erlangen, wieder mehr als 500 Bücher vom Team des Erlanger Kulturamts entgegen.

Die Bücher werden Teil der Weihnachtsausgabe der Erlanger Tafel sein und am Standort Schillerstraße, in der Frauenauracher Straße in Büchenbach sowie in der Kantstraße in Herzogenaurach zu den gewohnten Ausgabezeiten verteilt. Zudem wird mit der Spende zukünftig der Kinderbuchbereich des Bücherschranks der Tafel in der Erlanger Schillerstraße bestückt.

Die Wimmel-, Rätsel- und Gedichtbücher, kunstvoll illustrierte Märchen- und Bilderbücher , Comic-Alben, Bücher zum Lesenlernen und Vorlesen, spannende Sachbücher und Romane für junge Bücherfans, die von mehr als 50 deutschsprachigen Verlagen großzügig zur Verfügung gestellt wurden, begeisterten bereits kleine und große Besucherinnen und Besucher auf der Liegewiese des Erlanger Poetenfests im August. „Als Papas Haare Ferien machten“, „Der Bonsaipottwal“, „Eine fantastische Wimmelreise durchs Abenteuerland“, „Elvis Gursinski und der Grabstein ohne Namen“, „Herr Elefant und Frau Grau gehen in die große Stadt“, „Wir sind alle ein Wunder“ oder „Power-Prinzessinnen-Patrouille“ lauten nur einige der Titel des umfangreichen Angebots, das sich an junge Leserinnen und Leser zwischen zwei und 14 Jahren richtet. red