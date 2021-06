Als am Dienstag ein 48-jähriger Mann mit seinem Roller den Kellerberg von Höchstadt kommend Richtung Nackendorf fuhr, ist er nach seinen Angaben auf dem Sitz nach vorne gerutscht, woraufhin er das Gleichgewicht verloren hat und rechts vom Roller gestürzt ist. Der Mann blieb bei Bewusstsein, hatte sich jedoch am Bein und am Arm verletzt und musste in das Krankenhaus Höchstadt gebracht werden. Am Roller selbst wurde lediglich der Außenspiegel beschädigt.