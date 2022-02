Unter guter Teilnahme der Gläubigen konnten in den Kirchen im Seelsorgebereich Aurach-Seebachgrund Lichtmessgottesdienste gefeiert werden.

Der Lichmesstermin hängt von Weihnachten ab. Denn 40 Tage nach der Geburt musste Jesus als männliche Erstgeburt nach jüdischem Glauben dem Herrn geweiht werden und Maria sich einer symbolischen Reinigung unterziehen. Im Tempel erkannten Simeon und Hanna im Jesuskind das Licht der Welt. Dieses Licht ist eine Zeichen dafür, dass Christus bei uns ist, er geht den Weg mit uns. Auch Simeon und Hanna im Evangelium sahen im Kind Jesus die Erfüllung dessen, wofür sie ein Leben lange gelebt hatten. Das Fest ist eine Begegnung von Alt und Jung, von Simeon und Hanna als Vertreter des Alten Testaments und Jesus als dem Vertreter des Neuen Testaments.

Die Zahl 40 ist von großer Bedeutung. So verbrachte das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste auf Wanderschaft und Jesus fastete 40 Tage in der Wüste. In der Stadtpfarrkirche von Herzogenaurach erhielt der Gottesdienst durch die Kerzenweihe eine besondere Note. maw