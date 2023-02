Die Dorfgemeinschaft Heuchelheim hat den Erlös des 11. Heuchelheimer Winterzaubers an das Bamberger Kinder- und Jugendhospiz „Sternenzelt“ gespendet. Die Spende in Höhe von 3500 Euro nahm Isabell Fink von der Sozialstiftung Bamberg entgegen. Von der Firma Engert-Silotransporte gab es 500 Euro. Das „Sternenzelt“ ist eine Einrichtung für lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Es soll ein Ort sein, an dem Eltern und Geschwister Entlastung erfahren und sich erholen können, während das kranke Kind gepflegt wird. Im April sollen die Familien eine Auszeit erleben können. red