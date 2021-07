17 diamantene und 18 goldene Konfirmanden feierten das Fest ihres Konfirmationsjubiläums in der Pfarrkirche St. Oswald. Pfarrer Sauer stellt seine Predigt unter ein Segenswort aus dem Buch Mose. Gottes Segen werde sichtbar in seiner Treue, die auch wahrgenommen werden will. Äußeres Zeichen dieser Treue sei das Kreuz Jesu . red