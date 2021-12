In ihrer ersten „Pinktober Charity-Night“ im Oktober 2021 sammelten die Höchstadt Alligators Spenden für die Frauenselbsthilfe Krebs in Erlangen. Der Pinktober wurde 1985 von der American Cancer Society ins Leben gerufen und will weltweit auf die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs aufmerksam machen.

Die exklusiv für diesen Abend entworfenen Trikots wurden versteigert, und viele Fans und Unterstützer der Aktion sicherten sich den rosafarbenen Spieltagspuck als Erinnerung an den besonderen Abend. Gut 2900 Euro wurden gesammelt und vom Verein noch aufgerundet. So konnten Marion Gebhardt und Anne Schneider stellvertretend für die Frauenselbsthilfe Krebs eine Spende in Höhe von 3000 Euro entgegennehmen.

Genutzt wird die Spende unter anderem, um die Ehrenamtlichen der Gruppe fortzubilden oder um besondere Referenten für die Selbsthilfegruppen zu finanzieren.

Überreicht wurde die Spende von Christian Götz und Caroline Hauke, stellvertretend für die Vorstandschaft des HEC, sowie Martin Vojcak und Dimitri Litesov, stellvertretend für das Höchstadt-Alligators-Team. red