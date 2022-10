Am Samstag, 15. Oktober, veranstaltet der TSV Burghaslach zum 35. Mal seinen überregional bekannten und sehr beliebten Fackellauf durch den Ortskern von Burghaslach . Der traditionelle Steigerwald-Fackellauf ist ein Höhepunkt im Laufkalender.

Durch den Schein von 300 Fackeln entsteht eine besondere Atmosphäre sowohl für die Läufer als auch für die Zuschauer. Der Wettbewerb startet um 17 Uhr mit der sechs Kilometer langen Walking-Runde. Um 18.30 Uhr beziehungsweise 18.45 Uhr gehen die Schüler U8 bis U10 beziehungsweise U12/U14 über 1200 Meter an den Start. Jugendliche U16 und Hobbyläufer starten um 19 Uhr über die 2300 Meter lange Distanz. Der Hauptlauf über acht Kilometer beginnt um 19.30 Uhr.

Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Veranstaltungstag ab 16 Uhr an der Kulturtankstelle Burghaslach (Kirchplatz 9). Auch die Siegerehrungen finden an der Kulturtankstelle statt.

Die Anmeldung ist online gegen Vorabzahlung der Startgebühr unter tsv-burghaslach.de bis einschließlich Mittwoch, 12. Oktober, möglich. Am Veranstaltungstag kann die Teilnahme bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Lauf nachgemeldet werden (Nachmeldegebühr). Weitere Informationen erteilt Willi Haßler unter Telefon 0151/20194065. red